RWE blickt vorsichtig in die Zukunft - Höhere Dividende auch für 2020

(Ausführliche Fassung) - Der Energiehandel hat RWE 2019 noch ein starkes Jahr beschert. In die Zukunft blickt das Management aber trotzdem sehr zurückhaltend. Der Energiekonzern steckt nach dem Tauschgeschäft mit Eon im Umbruch und gibt sich eine neue Struktur. So rechnet der Vorstand im laufenden Jahr mit einem operativen Ergebnis knapp unter dem Niveau 2019. Die Aktie stürzte am Morgen zeitweise um 11 Prozent ab und damit auf den niedrigsten Stand seit August. Zuletzt lagen die Papiere noch rund 7 Prozent im Minus.