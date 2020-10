Während in Deutschland der Ausbau der Windenergie stockt, hat der Energiekonzern RWE in den USA seinen 25. Windpark an Land in Betrieb genommen. Der Windpark Cranell in Texas habe 250 Millionen US-Dollar (rund 213 Millionen Euro) gekostet, berichtete RWE am Montag. Mit einer Kapazität von 220 Megawatt könne er den Bedarf von mehr als 66 000 Haushalten decken.