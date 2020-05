RWE startet mit Gewinnzuwachs ins Geschäftsjahr

Der Energiekonzern RWE ist gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. So stieg das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) auf 1,3 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Essen mitteilte. Aus Pro-forma-Basis bedeutete dies einen Anstieg von rund 19 Prozent.