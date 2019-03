Ryanair akzeptiert Schlichtervorschläge für Entschädigung

Passagiere der irischen Fluggesellschaft Ryanair dürften bei Verspätungen leichter an eine Entschädigungszahlung kommen. Ryanair erkennt jetzt grundsätzlich alle Empfehlungen der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) rechtsverbindlich an, wie deren Geschäftsführer Heinz Klewe am Freitag in Berlin sagte.