Ryanair gibt Gebot für Alitalia ab - Interesse an Langstreckengeschäft

Die nach Rettung suchende Fluglinie Alitalia zieht das Interesse des irischen Billigfliegers Ryanair auf sich. Die Iren hätten ein unverbindliches Angebot für Alitalias Vermögenswerte abgegeben, sagte Ryanair-Finanzchef Neil Sorahan am Montag "Bloomberg TV". Seine Gesellschaft habe "aufrichtiges Interesse" an Alitalia sowie daran, dass die Italiener ihr Langstreckengeschäft in Zukunft weiter betreiben. Ryanair habe angeboten, künftig Zubringerflüge für die Gesellschaft zu übernehmen.