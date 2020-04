Ryanair hält Gewinn noch im Prognoserahmen - Flotte wohl bis Ende Mai am Boden

Das ist das untere Ende der angepeilten Spanne von 0,95 bis 1,05 Milliarden Euro. Der Rückgang der Passagierzahlen im März um fast die Hälfte habe das Wachstum auf Jahressicht auf rund 4 Prozent begrenzt, hiess es. Eine Prognose für das gerade begonnene Geschäftsjahr sei aktuell nicht möglich.

Derzeit führt Ryanair weniger als 20 Flüge täglich aus und damit nur rund ein Prozent der üblichen Bewegungen. Mindestens über April und Mai bleibe die Flotte weitgehend am Boden, schätzen die Iren. Das werde rund 300 Millionen Euro an Belastungen durch Kerosinpreissicherungsgeschäfte hervorrufen, die Ryanair noch in das abgelaufene Geschäftsjahr buchen will. Das Unternehmen habe eine der widerstandsfähigsten Bilanzen in der Branche und verfüge zum Ende des Geschäftsjahres über Barmittel von 3,8 Milliarden Euro. Drei Viertel der eigenen Flugzeugflotte seien unbelastet und schuldenfrei./men/jha

(AWP)