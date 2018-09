Nach acht Jahren Abwesenheit kehrt der irische Billigflieger Ryanair nach Frankreich zurück. Man werde zum Sommerflugplan in Bordeaux und Marseille zwei neue Basen einrichten, teilte die Gesellschaft am Donnerstag in Dublin mit. An jedem Standort sollten zunächst zwei Flugzeuge stationiert werden. Insgesamt suche man fünf Standorte, wobei Paris sicherlich eine sehr interessante Option sei, meinte Organisationschef Peter Bellew.