Europas grösste Billigfluggesellschaft Ryanair sieht kurz nach Ablauf ihres Geschäftsjahres mit Blick auf den bereits erwarteten Verlust etwas klarer. In den zwölf Monaten bis Ende März dürfte vor Sondereffekten ein Fehlbetrag von 350 bis 400 Millionen Euro angefallen sein, teilte das Unternehmen am Montag in Dublin mit. Zuletzt war das Management um Ryanair-Chef Michael O'Leary für das zweite pandemiegeprägte Geschäftsjahr von einem Minus zwischen 250 und 450 Millionen Euro ausgegangen.