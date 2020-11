Ryanair rechnet mit verlustreichem Winter - Aktie gibt nach

(Ausführliche Fassung) - Der Einbruch des Flugverkehrs durch die Corona-Pandemie hat Europas grössten Billigflieger Ryanair wie andere Airlines auch im Sommer in die roten Zahlen gedrückt. Für den Winter macht sich Konzernchef Michael O'Leary angesichts steigender Infektionszahlen, neuer Lockdowns in mehreren Staaten und vieler Reisebeschränkungen keine Illusionen. So hat das Unternehmen sein Flugangebot für die Wintermonate noch einmal deutlich zusammengestrichen. Jetzt rechnet O'Leary in der kalten Jahreshälfte mit einem noch höheren Verlust als im Sommerhalbjahr, wie Ryanair am Montag in Dublin mitteilte.