Säure-Angriff auf Innogy-Finanzvorstand - Täter auf der Flucht

Unbekannte haben am Sonntag in Haan bei Düsseldorf einen 51-Jährigen mit Säure übergossen und schwer verletzt. Der Mann sei in eine Spezialklinik gekommen, erklärte die Düsseldorfer Polizei. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Am Abend bestätigte die Firma Innogy in einer Mitteilung Berichte, dass es sich bei dem Angegriffenen um Finanzvorstand Bernhard Günther handele.