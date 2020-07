Safran hofft nach Gewinneinbruch auf Erholung im Luftverkehr und Boeings 737 Max

Der französische Triebwerksbauer und Technologiekonzern Safran wagt nach einem Gewinneinbruch infolge der Corona-Krise wieder eine Prognose für das laufende Jahr. Der Umsatz dürfte auf vergleichbarer Basis etwa 35 Prozent niedriger ausfallen als im Vorjahr, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Paris mit. Davon sollen rund 10 Prozent als bereinigter operativer Gewinn bei Safran hängen bleiben. Konzernchef Philippe Petitcolin baut darauf, dass der Flugverkehr schrittweise wieder anzieht, und dass Boeings Krisenjet 737 Max im vierten Quartal wieder in den Liniendienst geht.