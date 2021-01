Im Mobilfunknetz von Salt kommt es derzeit zu Ausfällen. Die Sprach- und Datendienste seien derzeit für einige der Mobilfunkkunden in der Schweiz teilweise nicht verfügbar, heisst es in einer Stellungnahme von Salt gegenüber AWP am Montag. Die Techniker des Unternehmens würden an der Behebung des Problems arbeiten.