Salzgitter AG verringert Produktion und prüft Kurzarbeit

Auch der Stahlkonzern Salzgitter muss seine Produktion wegen der Folgen der Corona-Krise drosseln. An einigen Standorten werde die Fertigung derzeit verringert, berichtete das Unternehmen am Donnerstag. Ausserdem werde geprüft, ob man Kurzarbeit einführen müsse. Hierzu gebe es aber noch keine Entscheidung: "Wir sehen uns das täglich und fallweise an." Die Geschäftsbereiche seien unterschiedlich stark vom Rückgang der Nachfrage betroffen.