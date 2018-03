Salzgitter-Chef sieht in Strafzöllen Bedrohung für die Stahlbranche

In den angekündigten US-Strafzöllen auf Stahlimporte sieht der Chef der Salzgitter AG , Jörg Fuhrmann, eine echte Bedrohung für die Branche. Wenn der Stahl, der zukünftig nicht mehr in die USA exportiert werden könne, in den EU-Markt gedrückt würde, könne es sehr gefährlich werden, sagte Fuhrmann am Freitag in Salzgitter. "Aber ich gehe davon aus, dass die EU-Kommission genau das erkannt hat und rechtzeitig Massnahmen ergreifen wird, die auch wirken, sagte der Vorstand von Deutschlands zweitgrösstem Stahlhersteller.