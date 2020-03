Salzgitter rutscht in die roten Zahlen und senkt Dividende

Der Stahlkonzern Salzgitter ist wegen hoher Abschreibungen sowie Restrukturierungskosten im vergangenen Jahr tief in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich verblieb ein Fehlbetrag von 237,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag in Salzgitter mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte noch ein Gewinn von knapp 278 Millionen Euro zu Buche gestanden. Insgesamt beliefen sich die Ergebnisbelastungen aus Abschreibungen, einer Rückstellung wegen eines Kartellverfahrens sowie Kosten für das laufende Sparprogramm auf 396 Millionen Euro. Dazu wirkte sich die schwache Stahlkonjunktur negativ aus. Die Aktie sank zum Handelsstart in einem sehr schwachen Umfeld wegen der Virus-Krise nur um knapp 5 Prozent.