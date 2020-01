Samsung erneut mit Gewinnrückgang - Optimismus für 2020

(Ausführliche Fassung) - Nach der Schwäche im Chip-Geschäft 2019 und abermals deutlichen Gewinneinbussen im Schlussquartal sieht der Technologieriese Samsung wieder optimistischer in die Zukunft. Die Nachfrage nach Speicherchips, die in Servern und Mobilprodukten verwendet werden, habe sich wieder verstärkt, teilte der führende Anbieter von Smartphones, Speicherchips und Fernseher am Donnerstag mit. Auch bei Smartphones erwarten die Südkoreaner, trotz eines erwarteten schwachen Jahresbeginns, durch einen besseren Produktemix mit "neuen Flaggschiff-Modellen und faltbaren Smartphones" wachsende Umsätze. Im Geschäft mit Smartphones und Displays hat es der Apple -Rivale mit wachsender Konkurrenz aus China zu tun.