Im Halbleitergeschäft verzeichnete Samsung einen Betriebsgewinn in Rekordhöhe. Das Unternehmen will seine Chipproduktion im vierten Quartal weiter ausbauen. An der Börse sorgten die detaillierten Quartalszahlen für Auftrieb. Das Samsung-Papier legte bis zu rund zwei Prozent zu und näherte sich damit wieder dem Rekordhoch vom 17. Oktober. In den vergangenen zwölf Monaten stieg der Börsenwert um etwas mehr als zwei Drittel auf umgerechnet knapp 280 Milliarden Euro./dg/DP/zb

(AWP)