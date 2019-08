Sandoz Schweiz ernennt Jan Tangermann zum neuen Geschäftsführer

Die Novartis-Tochter Sandoz Schweiz hat einen neuen Geschäftsführer. Seit August leitet Jan Tangermann das Unternehmen. Er ist Nachfolger von Alexander Salzmann, welcher die Leitung interimistisch von Rebecca Guntern übernommen hatte. Diese hatte bereits per August 2018 eine neue Rolle in der Gesellschaft übernommen, wie Novartis am Mittwoch mitteilte.