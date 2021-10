Sandoz setzt Schlussstrich unter jahrelange US-Preisuntersuchung

(Meldung unter anderem mit Mitteilung von Sandoz ausgebaut) - Die Novartis-Generikatochter Sandoz sowie zwei weitere Hersteller von Generika haben in den USA eine jahrelange Untersuchung zum Vorwurf von Preisabsprachen mit einem Vergleich abgeschlossen. Insgesamt müssen die US-Einheit Sandoz Inc. sowie die US-Firmen Taro Pharmaceuticals und Apotex laut dem US-Justizministerium (Department of Justice; DoJ) 447,2 Millionen US-Dollar bezahlen.