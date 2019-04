Sanktionsverstösse: Standard Chartered zahlt 1,1 Milliarden Dollar

Die britische Grossbank Standard Chartered hat einer Zahlung von insgesamt rund 1,1 Milliarden US-Dollar (1,0 Mrd Euro) zugestimmt, um Ermittlungen wegen angeblicher Verstösse gegen Sanktionsrecht beizulegen. Einen entsprechenden Vergleich mit Behörden in den Vereinigten Staaten und in Grossbritannien gab das US-Finanzministerium am Dienstag in Washington bekannt.