Im Zuge der Vereinbarung erhält IGM eine Vorauszahlung von 150 Millionen US-Dollar. Je nach Erfolg der Entwicklungen und bei einer möglichen Vermarktung könnten es insgesamt mehr als sechs Milliarden Dollar werden. Zudem ist Sanofi daran interessiert, Anteile an IGM für bis zu 100 Millionen Dollar zu erwerben. Das an der Nasdaq gehandelte US-Unternehmen bringt es per Schlusskurs vom Montag auf eine Marktkapitalisierung von knapp 500 Millionen Dollar./mis/tav/zb

(AWP)