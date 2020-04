Die beiden Pharmakonzerne Sanofi und GlaxoSmithKline wollen an einem Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 zusammenarbeiten. In der derzeitigen Corona-Krise könnte es kein Unternehmen allein schaffen, erklärte Sanofi-Chef Paul Hudson am Dienstag bei der Vorstellung der Zusammenarbeit.