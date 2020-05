Der Pharmakonzerne Sanofi will den Grossteil seiner Beteiligung am US-Partner Regeneron losschlagen. Der Löwenanteil der 20,6 Prozent schweren Beteiligung solle verkauft werden, teilte das Unternehmen am Montag in Paris mit. Die Beteiligung solle im besten Falle auf rund 400 000 Aktien abgeschmolzen werden. Die Partnerschaft der Konzerne bleibe bestehen, hiess es weiter.