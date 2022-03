Sanofi will Wirkstoffspezialist Euroapi im ersten Halbjahr an Börse bringen

Der Pharmakonzern Sanofi hält trotz des aktuell unsicheren Marktumfelds an der geplanten Börsennotiz seiner Tochter Euroapi fest. Das auf pharmazeutische Wirkstoffe (API) spezialisierte Unternehmen soll noch im ersten Halbjahr abgespalten werden, wie die Franzosen am Freitag in Paris mitteilten. Sanofi arbeitet bereits seit längerem an dem Vorhaben. Unter der Neugründung Euroapi fasst der Konzern seine Vermarktungs- und Entwicklungskapazitäten für aktive pharmazeutische Wirkstoffe mit sechs europäischen Produktionsstandorten zusammen, unter anderem in Frankreich, Deutschland und Grossbritannien.