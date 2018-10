Santhera-Aktien nach positiver Empfehlung im Hoch

Die Aktien des Spezialitätenpharma-Unternehmens Santhera sind stark in die neue Woche gestartet. Die Papiere profitieren von einer positiven Stellungnahme eines vorberatenden Gremiums der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) zum Prüfmedikament POL6014 in der Behandlung von Mukoviszidose. Dabei handelt es sich um eine seltene, lebensbedrohliche und chronisch verlaufende Erkrankung, von der in den USA und Europa etwa 70'000 Patienten betroffen sind.