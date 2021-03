Santhera lanciert Umtauschangebot für ihre Wandelanleihe über 60 Mio Fr.

Die Gegenleistung beinhaltet den Angaben zufolge 26 Aktien und eine vorranging unbesicherten Wandelobligation mit Fälligkeit 2024 mit einem Nennwert von 3'375 Franken. Die Karenzfrist beginnt am 26. März 2021 und endet voraussichtlich am 1. April 2021. Die Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 6. April 2021 und endet voraussichtlich um 17.00 Uhr am 19. April 2021.

Wird das Angebot nach Ablauf der Angebotsfrist für erfolgreich erklärt, beginnt die Nachfrist voraussichtlich am 21. April 2021 und endet voraussichtlich am 27. April 2021, um 17.00 Uhr, wie es weiter heisst.

