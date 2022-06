Santhera und ReveraGen bestätigen Zeitplan für Vamorolone

Vamorolone erhielt von der FDA bekanntlich die Fast Track Designation. Damit werden die Behörden den Antrag beschleunigt bearbeiten. In Europa plant Santhera laut früheren Angaben, im dritten Quartal 2022 ein Zulassungsgesuch für Vamorolone bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) einzureichen.

Noch vorher, nämlich Ende Juni, werden neue Daten zum Wirkstoff vorgelegt. An der Jahreskonferenz von Parent Project Muscular Dystrophy (PPMD), die vom 23. bis 26. Juni in den USA stattfindet, zeigen die beiden Partner unter anderem studienübergreifende Vergleiche der langfristigen Wirksamkeit im Vergleich zur derzeitigen Standardbehandlung. Es gehe um Daten aus der Phase-2b-VISION-DMD-Studie und der FOR-DMD-Studie, heisst es in der Mitteilung.

rw/tv

(AWP)