Santhera vollzieht Kapitalerhöhung für IRIS-Deal

Santhera hat die am Mittwochmorgen angekündigte Kapitalerhöhung vollzogen. So seien aus dem genehmigten Kapital 1,15 Millionen neue eigene Aktien geschaffen worden, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Damit steige die Anzahl der im Handelsregister eingetragenen Papiere auf insgesamt gut 12,31 Millionen.