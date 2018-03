Santhera weitet Verlust 2017 aus - Setzt klare Prioritäten für 2018

So sollen die Umsätze mit dem Mittel Raxone (Idebenone) zur Behandlung der Augenkrankheit Leber hereditäre Optikusneuropathie (LHON) weiter wachsen. Hier stellt der CEO am Dienstag vor Journalisten einen Jahresumsatz zwischen 28 bis 30 Mio CHF in Aussicht (2017: 22,9 Mio).

In der Indikation Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) wolle Santhera nach dem Rückschlag im vergangenen Jahr die Zulassung nun gezielt voranbringen, kündigt Meier am Rande der Medienkonferenz im Gespräch mit AWP an. Noch in diesem Jahr plane man, in den USA den Zulassungsantrag einzureichen. In Europa dürfte dies in der ersten Jahreshälfte 2019 geschehen. "Derzeit sind wir in Gesprächen mit den zuständigen Behörden, wie genau wir die diese Anträge gestalten und welche Daten dafür noch benötigt werden", so der Manager.

Zur Erinnerung: Im Januar bestätigte der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) seine negative Haltung für den Typ-II-Erweiterungsantrag für Raxone zur Behandlung von DMD. Santhera hatte nach einer ersten negativen Reaktion des Ausschusses Einspruch eingelegt und eine neuerliche Beurteilung eingefordert, die dann aber ebenfalls negativ ausfiel.

FOKUS BLEIBT AUF SELTENEN KRANKHEITEN

Für den Unternehmens-Chef Meier und auch den Finanzchef Christoph Rentsch bestehen aber keine Zweifel an der Wirksamkeit des Mittels. Dass die Zulassung bisher nicht stattgefunden hat, sei vor allem auf regulatorische Gründe zurückzuführen, meinen sie.

Trotz dieses Rückschlags bleibt Idebenone aber ein zentraler Bestandteil der Produktpipeline. So haben man mit dem Wirkstoff in der Behandlung von LHON und DMD bereits zwei Bereiche abgesteckt, die unter die Rubrik seltene Krankheiten fallen. Während LHON den neuro-ophthalmologischen Erkrankungen zugerechnet wird, handelt es sich bei DMD um eine neuromuskuläre Erkrankung.

Als drittes Gebiet sei man durch die Einlizenzierung des Produktkandidaten POL6014 nun auch auf dem Gebiet der Lungenerkrankungen aktiv. Mit dieser Einlizenzierung habe man einen wichtigen Schritt unternommen, um die Pipeline auszuweiten, betont Meier. Mitte Februar hatte Santhera mitgeteilt, von Polyphor eine weltweite Exklusivlizenz zur Entwicklung und Vermarktung eines klinischen Prüfmedikaments gekauft zu haben.

Der Entwicklungskandidat POL6014 bietet einen potenziellen Therapieansatz für Krankheiten wie Mukoviszidose (zystische Fibrose, CF) und andere neutrophile Lungenerkrankungen. Im Gegenzug zahlte Santhera eine Erstzahlung von 6,5 Mio CHF in Santhera-Aktien zu einem vereinbarten Wert von 27,2053 CHF je Aktie. Der Kandidat befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium.

BARMITTEL REICHEN BIS ENDE 2019 - OHNE POL6014

Um die verschiedenen Programme zu finanzieren, verfügt Santhera über Barmittel in Höhe von 50,9 Mio CHF (Stand: Ende Februar). "Die Mittel reichen bis Ende 2019, allerdings unter Ausklammerung von POL6014", erklärt Meier. Inklusive dieses Kandidaten würden die Mittel noch weniger lange reichen. "Klar ist, dass wir uns in absehbarer Zeit neue Mittel beschaffen müssen", stellt er heraus. Wie genau das aussehen werde, sei noch nicht entschieden. Neben einer direkten Platzierung seien auch Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen denkbar.

Zeitnah werde ein solcher Schritt aber sicher nicht kommen, schränkt der Manager ein. Er bezieht sich damit auf das aktuelle Kursniveau, das nach enttäuscht aufgenommenen Studien-Daten erst vor wenigen Tagen erneut deutlich abgesackt war. Wie Finanz-Chef Rentsch ergänzt, müsse Santhera erst das Vertrauen des Marktes wieder herstellen.

