Santheras Raxone als 'vielversprechende Arznei' in England anerkannt

Liestal (awp) - Santheras Medikament Raxone ist in Grossbritannien auf positives Echo gestossen. Wie das Pharmaunternehmen am Freitag mitteilt, hat es von der britischen Arzneimittelbehörde MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency) den Status eines "vielversprechenden innovativen Arzneimittels" (Promising Innovative Medicine, PIM) zuerkannt bekommen.