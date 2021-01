SAP baut mit Kauf der Softwarefirma Signavio das Angebot aus

(Ausführliche Fassung) - Europas grösster Softwarehersteller SAP will mit dem Kauf des Berliner Start-Ups Signavio sein Profil schärfen. Was SAP für den Spezialisten zur Verbesserung von Arbeitsabläufen in Unternehmen ausgibt, wollten die Walldorfer zwar nicht verraten. SAP-Chef Christian Klein will die Software des kleineren Unternehmens aber unter anderem dazu nutzen, sein eigenes Angebot an die Kunden deutlich zu vereinfachen, wie das Dax-Schwergewicht am Mittwoch mitteilte.