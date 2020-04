SAP-Chef: Unternehmen wird 'gestärkt aus der Krise hervorgehen'

Der Walldorfer Konzern will zwar in den nächsten Monaten die Kosten senken, weitreichende Einschnitte sind aber nicht geplant: "Wir werden gewisse Einstellungen nach hinten schieben, aber bei Forschung und Innovation werden wir weiterhin investieren", kündigte Klein an. Ein neues Restrukturierungsprogramm sei derzeit nicht geplant. "Natürlich sind wir nicht immun gegen die Krise, aber wir sehen uns finanziell sehr gut aufgestellt. Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter die Sicherheit spüren."

Klein ist seit gut einer Woche alleiniger Vorstandssprecher des Dax -Konzerns. Der überraschende Abschied seiner bisherigen Co-Chefin Jennifer Morgan vor einigen Tagen habe nichts mit persönlichen Spannungen zu tun gehabt, betonte er: "Wir haben immer partnerschaftlich zusammengearbeitet und sind jetzt auch im ständigen Austausch für die Übergabe." Es habe aber "die eine oder andere Differenz" über die Ausrichtung gegeben. Gerade in einer Krise seien "eindeutige Entscheidungen" wichtig./he

(AWP)