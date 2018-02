SAP-Chef verdient weiter prächtig - Aufsichtsrat streicht weiche Gehaltsfaktoren

SAP-Chef Bill McDermott bekommt für das vergangene Jahr etwas weniger Geld als im Vorjahr. Der US-Amerikaner erhält knapp 13,2 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Walldorf mitteilte. Für das Vorjahr hatte McDermott knapp 14 Millionen Euro eingestrichen. Auch diesmal dürfte er wieder in der Spitzengruppe der Dax-Chefs liegen. Daimler-Chef Dieter Zetsche etwa bekommt für 2017 rund 8,6 Millionen Euro.