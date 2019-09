SAP-Chefstratege wird auch verantwortlicher Manager für Konzernumbau

Europas grösster Softwarekonzern SAP hat den Chefstrategen Deepak Krishnamurthy gleichzeitig zum Verantwortlichen für den Konzernumbau der Walldorfer gemacht. Angesichts der Herausforderungen eines Grosskonzerns, die eigenen Abläufe stets zu verbessern, habe sich das Unternehmen zur Schaffung einer speziellen Management-Position für die Transformation entschieden, hiess es in einem internen Brief des Vorstands an die Mitarbeiter. Der Brief lag der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Mittwoch vor.