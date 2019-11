Der US-Softwarekonzern Salesforce hat seine Umsatzziele in die Höhe geschraubt. Im laufenden Geschäftsjahr (Ende Januar) sollen es nun knapp 17 Milliarden US-Dollar (15,3 Mrd Euro) Erlös werden, wie das Unternehmen in einer Analystenpräsentation anlässlich der Kundenmesse "Dreamforce" in San Francisco am Mittwoch mitteilte.