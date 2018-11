SAP rüstet sich mit teurer Übernahme für Kampf mit Salesforce

(Ausführliche Fassung) - SAP ist überraschend weiter auf grosser Einkaufstour. Für das US-Unternehmen Qualtrics, das eigentlich bald an die Börse gehen wollte, legt Europas grösster Softwarehersteller acht Milliarden Dollar (rund 7 Mrd Euro) auf den Tisch. Dies teilte SAP am späten Sonntagabend in Walldorf mit. Mit der in Euro teuersten Übernahme in der Geschichte des Unternehmens will sich SAP weiter stärken, um den schnell wachsenden US-Konkurrenten Salesforce in Schach zu halten und diesen in seinem Stammgeschäft weiter anzugreifen. Salesforce hatte sich erst vor Kurzem den Hersteller Mulesoft für rund 6,5 Milliarden Dollar gesichert.