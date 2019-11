SAP setzt auf Effizienz, Sparmassnahmen und höhere Ausschüttungen

(Ausführliche Fassung) - Die neuen SAP -Chefs Jennifer Morgan und Christian Klein wollen Europas grössten Softwarekonzern mit Effizienzsteigerungen, gezielten Sparmassnahmen und einer stärkeren Cloudsparte auf Kurs halten. Vor allem die lange schwächelnde Profitabilität in den Geschäften mit Software zur Miete und zur Nutzung über das Internet soll zulegen und den Gewinnen des Dax-Schwergewichts Aufwind verleihen, wie das Management am Dienstag auf einer Investorenveranstaltung in New York vorstellte.