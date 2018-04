SAP überzeugt mit Cloud-Geschäft - Aktie klettert

(Neu: Aktueller Kurs, Analysteneinschätzung) - Europas grösster Softwarehersteller SAP ist dank besserer Geschäfte mit Mietsoftware über das Internet - der sogenannten Cloud - gut ins Jahr gestartet. Positiv überraschte vor allem die hohe Profitabilität in den ersten drei Monaten. Diese zog im Vergleich zum Vorjahr an, wie das mit einem Marktwert von rund 110 Milliarden Euro mit Abstand wertvollste börsennotierte Unternehmen Deutschlands am Dienstag in Walldorf mitteilte. Bei der Profitabilität hatten einige Analysten erneut mit einem leichten Rückgang gerechnet.