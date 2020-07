Sartorius bestätigt Mittelfristprognose lediglich

"So ist derzeit nicht absehbar, dass sich die aktuelle Zusatznachfrage aus den Bereichen Impfstoffe und antivirale Medikamente zu einer nachhaltigen Erhöhung der Nachfrage in diesen Bereichen entwickeln wird", hiess es in der Mitteilung. "Zudem zeichnet sich ab, dass sich die Marktzulassung einiger Biopharmaka aufgrund von pandemiebedingt verschobenen klinischen Testreihen verspäten könnte. Eine Quantifizierung der Auswirkungen dieser verschiedenen Effekte ist derzeit weder der Höhe noch dem Zeitpunkt nach zuverlässig möglich."

Sartorius hatte vergangene Woche bereits die Eckdaten für das erste Halbjahr veröffentlicht und dabei auch die Prognose für 2020 erhöht. Dies hatte die ohnehin schon seit einiger Zeit anhaltende Rally der Aktie befeuert. So legte der Kurs der im MDax notierten Vorzugsaktie seitdem um zehn Prozent auf ein Rekordniveau zu. Damit summiert sich das Kursplus in diesem Jahr bereits auf 80 Prozent. Sartorius ist an der Börse damit inzwischen mehr als 23 Milliarden Euro wert./zb/mis

(AWP)