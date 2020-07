Sartorius hebt Jahresprognose an - Aktie auf Rekordniveau

(Ausführliche Fassung) - Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius hat nach einem guten ersten Halbjahr seine Umsatz- und Margenprognose angehoben. Der Konzernumsatz dürfte auch wegen zusätzlicher Geschäfte im Zuge der Corona-Pandemie um 22 bis 26 Prozent steigen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Göttingen mit. Bisher war ein Plus von 15 bis 19 Prozent avisiert worden. Die im MDax notierte Aktie stieg am Donnerstag auf einen Rekordstand.