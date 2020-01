Sartorius übertrifft Erwartungen der Analysten

Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius hat im abgelaufenen Geschäftsjahr dank guter Geschäfte in der Biotech-Sparte die Umsatz- und Ergebniserwartungen der Experten übertroffen. Die Erlöse kletterten im Gesamtjahr 2019 um knapp 17 Prozent auf 1,83 Milliarden Euro, wie das MDax- Unternehmen am Dienstag in Göttingen mitteilte.