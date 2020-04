Sartorius wird optimistischer für das laufende Jahr

Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius hat im ersten Geschäftsquartal deutlich besser abgeschnitten als am Markt erwartet und wird für den Rest des Jahres mit Blick auf seine Zukäufe optimistischer. Das erwartete Umsatzwachstum in diesem Jahr liege nun bei 15 bis 19 Prozent, teilte das MDax -Unternehmen am Dienstag in Göttingen mit. Zuvor war das Unternehmen noch von 10 bis 13 Prozent ausgegangen. Die operative Marge (Ebitda) soll weiterhin auf rund 27,5 Prozent steigen, 2019 lag sie bei 27,1 Prozent. Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie stehe die Prognose unter grösserer Unsicherheit als üblich, hiess es weiter.