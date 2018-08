Saudi-Arabien weist Berichte über Absage von Aramco-Börsengang zurück

Bereits im März hatte die "Financial Times" gemeldet, eine Platzierung von Aktien des weltgrössten Ölkonzerns in diesem Jahr an einer Börse ausserhalb Saudi-Arabiens sei nicht wahrscheinlich. Damit gerate der gesamte Zeitplan ins Wanken.

Saudi-Arabien will rund fünf Prozent des Unternehmens an die Märkte bringen. Der Börsengang soll Berichten zufolge ein Volumen von rund 100 Milliarden US-Dollar (86 Mrd Euro) haben. Er wäre damit der wohl grösste der Welt. Das Land will den Erlös dazu nutzen, die Abhängigkeit seiner Wirtschaft von der Ölproduktion zu verringern./jku/DP/jha

(AWP)