Saudi-Konsortium zieht Übernahmeangebot für Newcastle United zurück

Der englische Fussballclub Newcastle United wird nicht an ein Konsortium mit saudischer Beteiligung verkauft. Wie der britische Sender Sky Sports News am Donnerstag berichtete, hat die Investorengruppe ein entsprechendes Angebot für den Premier-League-Verein aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit durch die Coronavirus-Krise zurückgezogen. Die Investition sei nicht mehr rentabel, hiess es demnach in einer Erklärung, die Sky vorliegt.