S+B-Grossaktionär warnt vor Konkurs bei "Nein" zu Kapitalerhöhung

(Meldung ergänzt um Aussagen von Grossaktionär Martin Haefner) - Der Stahlproduzent Schmolz + Bickenbach (S+B) steckt in einer existenziellen Krise. Frisches Kapital tut dringend Not. "Eine Ablehnung der Kapitalerhöhung [...] wäre gleichbedeutend mit einem Gang zum Konkursrichter am nächsten Tag", warnte Grossaktionär Martin Haefner am Dienstag im Gespräch mit der "Finanz und Wirtschaft".