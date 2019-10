Schadensersatzzahlungen drücken Lloyds in rote Zahlen

Die britische Grossbank Lloyds ist im dritten Quartal wegen abermals hoher Strafzahlungen in einem Branchenskandal in die roten Zahlen gerutscht. Aber auch im Tagesgeschäft lief es nicht rund: Die Erträge und das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis gingen zurück. Unter dem Strich stand in den Monaten Juli bis September ein Minus von 238 Millionen britischen Pfund (276 Mio Euro) in den Büchern, wie Lloyds am Donnerstag in London mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte die Bank noch 1,4 Milliarden Pfund verdient.