Schadprogramm in manipulierten Zoom-Installationen versteckt

Cyberkriminelle wollen aus dem Trend zum Home-Office in der Coronakrise und dem Boom der Videokonferenzen Kapital schlagen. Das geht aus dem Report "Attack Landscape" hervor, der am Donnerstag vom finnischen Sicherheitsexperten F-Secure veröffentlicht wurde. "Angreifer haben schnell reagiert und versuchen, durch Phishing und Spam mit dem Aufhänger Covid-19 in anfällige Systeme einzudringen", erklärte das Unternehmen in Helsinki.