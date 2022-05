Schäden an Autos durch Unwetter steigen auf 1,7 Milliarden Euro

Die Unwetter des vergangenen Jahres haben im vergangenen Jahr auch Deutschlands Autobesitzer schwer getroffen. "Wir haben 2021 rund 450 000 Schäden in Höhe von 1,7 Milliarden Euro an versicherten Kraftfahrzeugen gezählt", sagte Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), am Freitag. Das war laut GDV nahezu das Doppelte eines durchschnittlichen Jahres.