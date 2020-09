Die Belegschaften an den deutschen Standorten des Automobil- und Industriezulieferers Schaeffler wollen am Mittwoch mit einem Aktionstag auf ihre Situation aufmerksam machen. Die Unternehmensleitung hatte in der vergangenen Woche angekündigt, über das bisher bekannte Mass hinaus weitere 4400 Stellen streichen zu wollen. Das Massnahmenpaket, mit dem die Wettbewerbsfähigkeit des durch die Autokrise und die Corona-Pandemie in die roten Zahlen gerutschten Zulieferers gesichert werden soll, will Schaeffler bis Ende 2022 umsetzen.