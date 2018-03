Schaeffler zahlt mehr Dividende - Konzernumbau geht weiter

Trotz des laufenden Umbaus will der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler seinen Aktionären für das vergangene Jahr eine höhere Dividende zahlen. Die Anteilseigner sollen für 2017 eine um 5 Euro-Cent auf 0,54 Euro erhöhte Ausschüttung je Stammaktie und 0,55 Euro je Vorzugsaktie erhalten, teilte der Konzern am Mittwoch zur Vorlage seines Geschäftsberichts in Herzogenaurach mit. Analysten hatten mit etwas weniger gerechnet. Seine Prognosen für das laufende Jahr bestätigte Schaeffler.